Что такое банкротство физического лица?

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банкротство физических лиц
Содержание: 

    Суть финансового банкротства

    Банкротством физического лица именуется избавление от финансовых обязательств, которые невозможно исполнить. Причины возникновения сложной жизненной ситуации могут быть различными. Процедура банкротства сможет быть положительной в следующих случаях:

    • определен полный размер долга;
    • проанализирована платежеспособность;
    • выбран финансовый управляющий, а в суд на депозит внесены средства за вознаграждение управляющего;
    • банкротом подано заявление в надлежащие органы о финансовой несостоятельности;
    • не игнорируются обращения от кредиторов;
    • производится реструктуризация долга и поэтапная продажа имущества и т.д.

    В случае принятия судом решения в пользу банкрота, его долги перед банками, физическими и юридическими лицами может быть списана.

    Закон о признании банкротом физического лица

    С 2015 года физические лица получили возможность избавиться от долгов при помощи процедуры банкротства. Порядок ее закреплен 127-м ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Для того, чтобы быть признанными банкротами индивидуальные предприниматели и физические лица должны обратиться в арбитражный суд, где может быть подтверждена финансовая несостоятельность граждан.

    Казаренко Денис Анатольевич
    Арбитражный управляющий компании «ЮРиДЕАЛ»

    Что может дать банкротство физическому лицу?

    1. Законное списание всего долга или его части;
    2. Реструктуризация долга;
    3. Будет прекращено начисление процентов и неустоек по существующим долговым обязательствам;
    4. Должник не должен будет брать новые кредиты, чтобы рассчитаться с прежними, еще больше загоняя себя в долговую яму;
    5. Будет прекращено действие всех исполнительных документов в отношении должника.

    Как получить право на банкротство?

    Физическое лицо может подать заявление в арбитражный суд для начала процедуры банкротства при соблюдении следующих условий:

    • общая сумма долгов превышает 500 тысяч рублей;
    • прошло более трех месяцев с момента неисполнения обязательств перед кредиторами;
    • доказательство неплатежеспособности в данный момент и на ближайшее будущее (в этом случае физическое лицо может рассчитывать на банкротство даже при меньшей сумме долга и меньшем периоде просрочки).

    В каких случаях физическое лицо могут признать банкротом?

    Законодательством (ФЗ №127) определен следующий порядок признания физического лица банкротом:

    • гражданин подает заявление в арбитражный суд, чтобы признать его несостоятельность. Он обязан сделать это в случае, если погашение долгов перед одним или несколькими кредиторами приведет к тому, что исчезнет возможность расплатиться с другими. Совокупность долгов при этом достигает 500 тысяч рублей;
    • подача физическим лицом заявления о признании банкротом, может и должна быть добровольной, если гражданин предвидит банкротство. Он должен оценить свои возможности и платежеспособность. Добровольное обращение, в отличие от принудительного (когда в суд обращаются кредиторы) имеет больше шансов на удовлетворение.

    Кем проводится процедура признания физического лица банкротом?

    Дела о финансовой несостоятельности рассматриваются в арбитражном суде. Именно этот орган уполномочен возбуждать производства по делам о банкротстве физ.лиц.

    Каковы основания требования для начала процедуры банкротства физ.лиц?

    Для признания физического лица банкротом, он должен отвечать следующим требованиям: 

    • совокупная сумма долгов перед кредиторами превышает 500 тысяч рублей;
    • не исполнение финансовых обязательства превышает три месяца;
    • отсутствуют источники дохода, которые позволили бы вести расчет по долговым обязательствам;
    • нет имущества, которое могло бы быть реализовано для оплаты долгов.

    К каким последствиям для физического лица и для его семьи может привести банкротство?

    Банкротство – это не только решение важных вопросов с накопившимися долгами, но и серьезные последствия. Выражаются они в следующих ограничениях:

    • возможный запрет на выезд за пределы страны (в течение срока определяемого судом);
    • невозможность подачи нового заявления о банкротстве в ближайшие пять лет;
    • потеря права на управление собственным имуществом;
    • в следующие пять лет после завершения процедуры банкротства, физическое лицо не может вступать в договоры кредита или займа, не упомянув другой стороне о своем банкротстве;
    • в течение следующих пяти лет нельзя претендовать на должность в страховой компании;
    • в ближайшие три года запрет на участие в управлении юрлицом. 

    Среди членов семьи банкрота в так называемую группу риска входит супруг или супруга должника. При наличии в имуществе банкрота доли супруга или супруги, имущество это подлежит реализации. На детей банкрота это правило не распространяется.

    оформление банкротства физического лица

    Этапы банкротства физ.лиц

    1. Проведение финансового анализа. Банкрот должен понять сам и довести до суда настоящее финансовое положение и его динамику на протяжении трех прошедших лет. Также следует обозначить обстоятельства и причины, способствующие наступлению состояния банкротства;
    2. Проведение имущественного анализа. Выяснить объем имущества, находившегося в собственности банкрота в последние три года, а также определить наличие сделок по отчуждению имущества в указанный период. Это позволит понять, что не станет частью конкурсной массы, а что придется отдать кредиторам по итогам торгов;
    3. Сбор документов. Их список предусмотрен Законом № 127-ФЗ, однако суд может расширить перечень при необходимости;
    4. Подача заявление о банкротстве;
    5. Внесение на депозит суда вознаграждения финансовому управляющему;
    6. Участие в заседаниях суда;
    7. Признание физического лица банкротом. Сведения о банкротстве должника размещаются в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ»;
    8. Информация о несостоятельности физ. лица доходи до контрагентов. Блокируются счета должника;
    9. Непосредственно процедура банкротства. Финансовым управляющим готовится информация о финансово-имущественном положении должника. В рамках финального судебного заседания арбитражный управляющий по банкротству предоставляет отчет, содержащий всю информацию о неплатежеспособности банкрота.

    Ограничения, наступающие после банкротства физ. лица

    Процедура финансовой несостоятельности предполагает наложение на гражданина следующих ограничений:

    • нет возможности распоряжаться счетами и вкладами;
    • запрещен выезд за пределы РФ;
    • нет возможности распоряжаться имуществом. Это может делать только финансовый управляющий.

    Из чего состоит процедура оформления физического лица банкротом

    • сбор документов, подтверждающих неплатежеспособность;
    • подготовка заявление в арбитражный суд;
    • от подачи заявления до вынесения судебного решения может уйти от двух недель до 3 месяцев;
    • два-три года уходит на реструктуризацию долгов. Назначается финансовый управляющий, который ведет общением с кредиторами и приставами. В этот момент не начисляются проценты и пени, приостанавливается исполнительное производство;
    • реструктуризация долгов может быть заменена процедурой реализации имущества. Она занимает до шести месяцев;
    • физическое лицо освобождается от долгов перед кредиторами. Однако правило это не распространяется на алименты и обязательства, касающиеся возмещения нанесенного здоровью вреда.

    Как самому начать процедуру банкротства физического лица?

    Следует выполнить следующие действия:

    • осуществить финансовый и имущественный анализ;
    • подготовить пакет необходимых документов;
    • обратиться в арбитражный суд с заявлением.

    Как следует подавать заявление о банкротстве?

    Есть три способа подачи заявление о банкротстве:

    • через форму на сайте арбитражного суда;
    • лично;
    • заказным почтовым отправлением.

    Кто имеет право на подачу заявления о банкротстве?

    Обратиться в арбитражный суд могут:

    1. непосредственно сам должник;
    2. конкурсный кредитор;
    3. уполномоченный орган.

    Пошаговая инструкция по банкротству физ. лица в 2022 году

    • подготовка заявления для подачи документов;
    • оплата госпошлины (300 рублей);
    • вознаграждение финансовому управляющему (25000 рублей), которое вносится на депозит суда;
    • подача заявления в арбитражный суд по месту жительства кредитора с указанием всех предусмотренных законом сведений;
    • назначение судом финансового управляющего, который проводит проверку деятельности должника, состояния его дел, наличия имущества и т.д.;
    • назначение судом процедуры реструктуризации долгов (может быть прекращена при мировом соглашении);
    • в случае неисполнения банкротом своих обязательств и после реструктуризации, то производится реализация имущества должника с распределением всех вырученных средств между кредиторами;
    • физическое лицо объявляется банкротом, все оставшиеся задолженности аннулируются, попросту говоря: происходит списание долгов.

    Чем не сможет заниматься банкрот?

    • банкротство физического лица предпринимателя предполагает потерю статуса ИП. Будут аннулированы все его лицензии на профессиональную деятельность;
    • физическое лицо не сможет занимать должность генерального директора в организациях любого типа;
    • гражданин лишается также права на должности в кредитных и страховых организациях в течение определенного срока.

    Конкурсное производство при банкротстве физических лиц

    Конкурсное производство при процедуре банкротства физ. лиц – не предусмотрена. Если гражданин признается несостоятельным, в отношении его применяются:

    • реструктуризация задолженности,
    • проведение торгов по реализации имущества

    Сколько длится процедура банкротства физ. лица?

    Продолжительность процедуры банкротства такова:

    1. сбор пакета документов – 1-2 месяца;
    2. анализ бумаг и составление заявления – 1 неделя;
    3. подача пакета документов и заявления в суд – до 1 месяца;
    4. назначение финансового управляющего – до 1 месяца;
    5. реструктуризация долга, сбор кредиторов, реализация имущества – от 6 месяцев.

    Сколько стоит банкротство физического лица?

    Окончательная стоимость банкротства физического лица определяется конкретной ситуацией:

    • число кредиторов;
    • объем имущества должника;
    • количество сделок в течение последних трех лет и т.д.
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