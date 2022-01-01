Что такое банкротство физического лица?

Суть финансового банкротства

Банкротством физического лица именуется избавление от финансовых обязательств, которые невозможно исполнить. Причины возникновения сложной жизненной ситуации могут быть различными. Процедура банкротства сможет быть положительной в следующих случаях:

определен полный размер долга;

проанализирована платежеспособность;

выбран финансовый управляющий, а в суд на депозит внесены средства за вознаграждение управляющего;

банкротом подано заявление в надлежащие органы о финансовой несостоятельности;

не игнорируются обращения от кредиторов;

производится реструктуризация долга и поэтапная продажа имущества и т.д.

В случае принятия судом решения в пользу банкрота, его долги перед банками, физическими и юридическими лицами может быть списана.