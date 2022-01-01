Что такое банкротство физического лица?

Банкротством физического лица именуется избавление от финансовых обязательств, которые невозможно исполнить. Причины возникновения сложной жизненной ситуации могут быть различными. Процедура банкротства сможет быть положительной в следующих случаях:
В случае принятия судом решения в пользу банкрота, его долги перед банками, физическими и юридическими лицами может быть списана.
С 2015 года физические лица получили возможность избавиться от долгов при помощи процедуры банкротства. Порядок ее закреплен 127-м ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Для того, чтобы быть признанными банкротами индивидуальные предприниматели и физические лица должны обратиться в арбитражный суд, где может быть подтверждена финансовая несостоятельность граждан.
Физическое лицо может подать заявление в арбитражный суд для начала процедуры банкротства при соблюдении следующих условий:
Законодательством (ФЗ №127) определен следующий порядок признания физического лица банкротом:
Дела о финансовой несостоятельности рассматриваются в арбитражном суде. Именно этот орган уполномочен возбуждать производства по делам о банкротстве физ.лиц.
Для признания физического лица банкротом, он должен отвечать следующим требованиям:
Банкротство – это не только решение важных вопросов с накопившимися долгами, но и серьезные последствия. Выражаются они в следующих ограничениях:
Среди членов семьи банкрота в так называемую группу риска входит супруг или супруга должника. При наличии в имуществе банкрота доли супруга или супруги, имущество это подлежит реализации. На детей банкрота это правило не распространяется.
Процедура финансовой несостоятельности предполагает наложение на гражданина следующих ограничений:
Следует выполнить следующие действия:
Есть три способа подачи заявление о банкротстве:
Обратиться в арбитражный суд могут:
Конкурсное производство при процедуре банкротства физ. лиц – не предусмотрена. Если гражданин признается несостоятельным, в отношении его применяются:
Продолжительность процедуры банкротства такова:
Окончательная стоимость банкротства физического лица определяется конкретной ситуацией: